Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan M.C'nin üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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