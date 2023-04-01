Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir soğuk hava deposunda iki taraf arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kavgada Ramazan Gülbahar hayatını kaybederken, yaralanan Mahmut Efendioğlu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.





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