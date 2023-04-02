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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yaptığı kontrollerde şüphe üzerine K.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 6 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, K.Y'yi gözaltına aldı.

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