Şanlıurfa'da av yasağı toplantısı gerçekleştirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamlığı tarafından 1 Nisan'da başlayan avlanma yasağı ilişkin toplantı düzenlendi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Coşkun Doğan başkanlığından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ekosistemin korunması ve kaçak avcılıkla alınan tedbirler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Doğan, bölgede Hilvan ilçesinin balıkçılık konusunda önemli bir konumda olduğunu belirterek, geçimini balıkçılıkla sağlayan çok sayıda ailenin bulunduğunu vurguladı.

Atatürk Barajı göletinin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde balıkçılık yapan vatandaşlarımız çok. Fırat Nehri'ne yılın belli zamanlarından balık bırakıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon balığı nehri bıraktık. Bölgede balık popülasyonu artırmaya hedefliyoruz. Ekosistemin kayıp olmaması ve ekonominin düşmemesi için yumurta dönemi olan 1 Nisan-1 Temmuz arasında avlama yasağı bulunmakta. Ekiplerimiz sahada kuralara uymayan kişiler hakkında idari ceza uygulayacak. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bereketli bir yıl geçirmemiz için kurallara uyacaktır."

Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mesut Yetkin de balıkların yumurtlama döneminin başladığına işaret ederek, balıkçılıkla geçinenlerin av zamanı ve yer yasaklarına uymalarının önem taşıdığını ifade etti.

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