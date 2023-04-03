Şanlıurfa'da yedek lastiğe gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.