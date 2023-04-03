Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Abdülkadir A. (23), Azadi Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri Abdülkadir A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Abdülkadir A'nın cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.