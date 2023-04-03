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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Belediyeler Birliği, Şanlıurfa'da doğal afet toplantısı yaptı

AA

Türkiye Belediyeler Birliği, Şanlıurfa'da doğal afet toplantısı yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da doğal afet toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TBB heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya geldi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberindeki birliğin yönetim kurulu üyeleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek, kentte deprem ve sel sonrasında yaşananlara ilişkin bilgi aldı.

Fatma Şahin başkanlığındaki TBB heyeti, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde doğal afet toplantısı yaparak, deprem ve sel sonrası eylem planlarına ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Şahin, Şanlıurfa ve Gaziantep'in kardeş şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa’dayız komşumuz canımız ciğerimizdir. Hem depremde hem de selde başkanımızla 24 saat telefonlarımız açıktı o zorlu süreci kim kime ne destek verebilir düşünerek geçti. Kimin nesi varsa paylaşarak bugünlere kadar geldik. Şanlıurfa bizim için çok önemli bir şehirdir. Hepimiz Fırat'ın çocuklarıyız, ortak tarihimiz var. Şanlıurfa tarihin ta kendisi, merhametin kalesi ve sabrın zaferidir. Şanlıurfa'nın derdi bizim derdimiz, sevinçleri bizim sevincimizdir. Bugün yaptığımız çalışmada bu şehirleri, bu bölgeleri nasıl daha dirençli hale getirebiliriz konusu oldu. Çünkü artık biliyoruz ki ülkemiz bir deprem bölgesi bu felaketler bazen sel bazen kuraklık olarak önümüze çıkıyor. Bölgeyi daha güvenli ve dirençli hale nasıl getireceğiz bu konuları çalıştık. Şu anda iyileşme dönemindeyiz birlikte iyileşeceğiz, yaraları birlikte saracağız."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kentte afetler sonrası yapılacaklara ilişkin TBB heyeti ile fikir alışverişi yaptıklarını aktaran Beyazgül, doğal afetlerde sahada çalışma yapan tüm belediye ekiplerine teşekkür etti.

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