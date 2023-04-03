Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren koca intihar etti

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca intihar etti.

Ekinci Mahallesi'nde Mervan G. ile eşi Roza G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mervan G, eşini silahla öldürdü, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mervan ve Roza G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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