HRÜ'de "Rejeneratif pamuk lifi üretimi ve tekstil sektöründe kullanımı" projesi hazırlandı

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi tarafından rejeneratif pamuk lifi üretimi ve tekstil sektöründe kullanımı üzerine bir proje geliştirildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çopur’un yürütücülüğünde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan projede özellikle pamuk ekili alanların iyileştirilmesi ve toprağın daha verimli hale getirilmesi, toprak verimliliği ve besin döngüsünün iyileştirilmesi, ürün rotasyonu ile biyoçeşitliliğin arttırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, kimyasal tüketimini azaltmayı hedefleyen projenin çevre dostu üretim metoduyla doğaya saygılı, kaliteli pamuk yetiştirileceğini belirtti.

Projenin TÜBİTAK tarafından onaylandığını hatırlatan Çullu, şunları kaydetti:

"Bu proje, ülkemiz pamuk üretiminde lider konumundaki Şanlıurfa'da yönlendirici akademik çalışmalar yapan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümümüz ve denim kumaş üretiminin lider kuruluşlarından MARİTAŞ Denim San.Tic. A.Ş. işbirliğiyle çalışacak. Projeyle rejeneratif pamuk lifi üretimine yönelik temel prensiplerin geliştirilmesi, konvansiyonel pamuk lif üretimi ile karşılaştırmaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde paralel üretim faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor. Dijital tarım uygulamaları ile toprak özelliklerinin izlenmesi, başta su olmak üzere tarımsal tüketimin takibi ve karbon ayak izi değerlerinin hesaplanması, rejeneratif pamuk lifi özelliklerinin belirlenmesi, rejeneratif pamuk lif örneklerinin iplik ve denim kumaş üretiminde kullanımı, iplik ve kumaş mekanik, boyanabilirlik ve giyim konforu özelliklerindeki değişimlerin ortaya konması içeriğiyle hazırlandı. Rejeneratif pamuk lifi üretimi ve tekstil sektöründe kullanımı üzerine ülkemizdeki ilk üniversite-sanayi işbirliği örneğidir."

Projede Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şenbayram, Prof. Dr. Ali Fuat Tarı ve Doç. Dr. Hasan Haliloğlu görev aldı.

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