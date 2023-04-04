GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini sokakta silahla vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Tartıştığı kayınbiraderi Ferdi B'yi (41) silahla vurarak öldüren H.B'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheli H.B, geniş güvenlik önlemleri altında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

H.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Paşabağı Mahallesi'nde dün tartıştığı kayınbiraderi Ferdi B'yi silahla ateş ederek öldüren H.B, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.

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