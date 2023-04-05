Şanlıurfa merkezde depremzedeler için bin konteyner kuruluyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da afetzedeler için hazırlanan tam donanımlı bin konteynerin kurulumunun bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bölgede 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda evin ağır hasar aldığı kentte, AFAD koordinatörlüğünde geçici barınma alanlarının kurulumu hızla sürüyor.

Bu kapsamda Haliliye ilçesinin Ulubağ Mahallesi'nde, içinde çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, kütüphane, mescit, derslik, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı bin konteyner kurmak için çalışma yürütülüyor.

İlk etapta 100 konteynerin kurulduğu alandaki sayının bir ay içinde bine ulaştırılması planlanıyor.

Kurulumu gerçekleştirilen konteynerlerin iç döşemesi yapılarak kısa sürede afetzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

- 5 bin depremzede kentteki yurtlarda barınıyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfalı depremzedeleri planlı olarak konteynerlere yerleştireceklerini söyledi.

İl merkezinde çadırda kalan kimse bulunmadığını vurgulayan Ayhan, evi ağır hasarlı olanların kamuya ait mekanlarda ağırlandığını belirtti.

Şanlıurfa'da konteynerlerin kurulumunun sürdüğüne işaret eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 bin vatandaşımızı kentteki yurtlarda sıcak ortamda günde üç öğün yemek ve sosyal imkanlarla iyi şekilde barındırıyoruz. Birecik ilçesinde ise 144 aile çadırda kalıyor. Şanlıurfa'da iki noktada konteyner kent kurulumunun altyapı hazırlıklarını bitirdik. Öncelikli olan yerler var. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi yerlerde yoğun çalışıyorlar. Bu arada kentimizde hasar tespitleri de yapılarak vatandaşımızın talepleri alınıyor. AFAD sistemi üzerinden bine yakın ailenin konteyner talebi var. Zaten biz de şehir merkezinde bin konteyner kapasiteli bir yer hazırlıyoruz."

Vatandaşları mağdur etmeyeceklerini dile getiren Ayhan, "Birecik ilçesinde de 200 konteynerlik yer hazırlıyoruz. Köylerde de konteyner hizmeti vereceğiz. Başını sokacak bir yeri yoksa, evi yıkılmışsa veya yıkılacaksa köydeki vatandaşlarımıza da konteyner verilecek ama bir planlama var, bu planlama dahilinde çalışmalar yapılacak." dedi.





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