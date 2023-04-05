BAE'den Şanlıurfa'daki deprem ve selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım

ŞANLIURFA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneğince ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.



Birleşik Arap Emirlikleri, ramazan ayında depremden etkilenen illerde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen yardım kolileri, Deniz Feneri Derneğinin Yenice Mahallesi'ndeki deposuna getirildi.

Burada araçlara yüklenen yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa temsilcisi Osman Gerem, AA muhabirine, BAE Kızılayından ramazan ayı dolaysıyla gelen yardımları mağdur ve mazlumlara ulaştırdıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık 10 yıldır yardımları sürdürdüğünü belirten Gerem, "Yardımlar sadece Şanlıurfa ile sınırlı değil. Kilis ve Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine de yardımlar ulaştırılıyor. Bu ramazan ayında mağdurların iftar sofralarına bereket olmaya çalışıyoruz. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan da Şanlıurfa'da deprem ve selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Başta Şanlıurfa olmak üzere bölge büyük bir afet yaşadı ve imtihandan geçti. Deprem ve selden hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabb'im inşallah bir kez daha böyle felaketler yaşatmaz. Mağdur kardeşlerimizin iftar ve sahur sofralarına bir nebze katkı sağlamaya çalışıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Yardım kolilerin dağıtımına BAE Ankara Büyükelçiliği görevlisi Muhammed Öztürk ve gönüllüler katıldı.





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