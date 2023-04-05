Haliliye Belediyesi'nin ramazan denetimleri

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince lokanta, pastane ve kafelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin ramazan ayında halk sağlığını korumaya yönelik iftar ve sahur vaktinde lokanta, pastane ve kafelere yönelik denetimleri sürüyor.

Ekipler, pastane ve lokantalara yönelik denetimlerinde, işletmelere gıda ürünlerini açıkta bulundurmaması uyarısında bulundu, vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilen işletmelere yönelik gerekli işlem yapıldı.

Kafeleri de denetleyen ekipler, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı, vatandaşların huzuru için kurallara uyan işletmelere de teşekkür etti.

Açıklamada, 444 22 63 numaralı iletişim merkezine gelen şikayetler dahilinde denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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