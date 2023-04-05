Şanlıurfa Diyanet Vakfınca ihtiyaç sahibi ailelere yardım

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Akçakale Şubesince ilçedeki ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolisi ile nakdi ve giyim yardımı yapıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından ilçede belirlenen öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 100 aileye içinde gıda ürünlerinin bulunduğu ramazan kolisi ile giyim ve nakdi yardımlar Akçakale İlçe Müftülüğü ekiplerince teslim edildi.​​​​​​​

Açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle yardımların ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

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