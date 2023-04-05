Şanlıurfa'da selden etkilenen evlerin bakım ve onarımı yapılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sel felaketinde ağır hasar alan evlerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından tahrip olan mahallelerde hayatın normale dönmesi için kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Belediye ekipleri, balçıktan tamamen temizlendikten sonra deterjanla yıkanan ve kuruyan evlerin dış cephelerini boyamaya başladı.

Selden hasar gören evlerin onarımı da hızlıca yapılıyor.









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