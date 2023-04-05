Şanlıurfa'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin yayaya çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent merkezi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.C'ye (25) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadının yere düştüğü görülüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.