Şanlıurfa'da aracı arıza yapan sürücü otomobilin çarpması sonucu öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aracı arıza yaptığı için yol kenarında duran sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Birecik-Şanlıurfa kara yolunun Arat Dağı mevkisinde 34 UG 5649 plakalı otomobili arızalandığı için yol kenarında duran sürücü İsmail Aslan'a, M.D'nin kullandığı 34 GV 3077 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede İsmail Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.D, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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