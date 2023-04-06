Şanlıurfa'da selde tahrip olan yollar onarılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki sel felaketinde tahrip olan kırsaldaki yolların bakım ve onarımı yapılıyor.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında 15 Mart'taki selin ardından bozulan mahalle yollarında yenileme ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin şu değerlendirmesine yer verildi:



"Gerek merkezde, gerekse kırsalda ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadadır. Yaklaşık 20 gün önce ciddi bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. İlçemizin merkezinde ve kırsalında sel dolayısıyla zarar gören bölgeler oldu. Tüm personel ve araçlarımızla sorunları kısa sürede çözmek için sahadaydık ve halen de selin izlerini silmek için ekiplerimiz sahada çalışıyor. Kırsal mahallelerimizde de sel dolayısıyla bozulan veya çamurla kaplanan yolların temizlenerek vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için kırsal hizmetler ekiplerimiz mücadele veriyor."

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