Şanlıurfa'da çocuklar trafik eğitimi verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çocuklar, Haliliye Belediyesi tarafından hizmete alnan Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklara, trafik eğitimi veriliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor.



Öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralların anlatıldığı eğitimde, trafik ışığı ve levhaları da tanıtılıyor. Yayaların uyması gereken kuralların da tek tek anlatıldığı eğitimlerde, yaya ve üst geçitlerin önemine de vurgu yapılıyor. Teorik eğitimlerin ardından minik öğrenciler, trafik pistinde akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uyguluyor. Eğitimlerin ardından çocuklara boyama kalemleri, boyama kitabı ve düdük hediye edildi.





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