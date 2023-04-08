Domates ihracatından ilk çeyrekte 203 milyon dolarlık gelir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domates ihracatından ilk çeyrekte 203 milyon dolarlık gelir

AA

Domates ihracatından ilk çeyrekte 203 milyon dolarlık gelir

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 40 artarak 203 milyon 834 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 145 milyon 887 bin dolarlık domates ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise 45 ülkeye domates gönderip, ihracatını değerde yüzde 40 artırarak 203 milyon 834 bin dolar gelir elde etti.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında ise Polonya geldi.

Türkiye, Polonya'ya bu yılın ilk üç ayında 33 milyon 361 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Polonya'yı 33 milyon 85 bin dolarla Romanya, 28 milyon 285 bin dolarla Almanya izledi.

- "Hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatında ilk 3 ayda yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin domates üreticilerini ve seralarını da olumsuz etkilediğini aktaran Yanmaz, "Depremin üzüntüsünü tüm ülke olarak birlikte yaşadık. Deprem bölgelerinde bulunan seralar ve üreticilerimiz de zarar gördü. Gıda üretiminin önemini pandemi sürecinde çok iyi bilen çiftçilerimiz kısa sürede seralarının başına geçerek üretimlerine devam etti. İhracat rakamlarının geçen yıla göre artış göstermesi hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici bir durum. İnanıyoruz ki ihracat rakamlarımız daha da artarak devam edecek." dedi.

SERA-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Halil Pekdemir ise ihracat rakamlarındaki artışın Türkiye için gurur verici olduğunu belirtti.

Hükümetin üretimin artması için sera kuracak kişileri düşük faizli kredi vererek desteklediğini aktaran Pekdemir, "Bu politikadan dolayı sera kurulumu her geçen gün artmaktadır. Yeni yapılan seralarla ihracatımız da bir önceki seneye göre arttı, bu da sevindirici bir durum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan "uzun kulaklı çöl kirpisi" tedavi sonrası doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan "uzun kulaklı çöl ...
Gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videoya inceleme
YEREL HABERLER Gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videoya inceleme
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden "erkek çocuğa gelinlik giydirildiği" iddiasına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden "erkek çocuğa ...
Şanlıurfa'da çocuklar trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da çocuklar trafik eğitimi verildi
Şanlıurfa'da selden etkilenen evlerin bakım ve onarımı yapılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da selden etkilenen evlerin bakım ve ...
Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı
YEREL HABERLER Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 ...
Şanlıurfa'da selde tahrip olan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da selde tahrip olan yollar onarılıyor
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Şanlıurfa'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Şanlıurfa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.