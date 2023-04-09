Eski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Çakmaklı, partisinden istifa etti

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ŞANLIURFA (AA) - İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Çakmaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin kurucu il başkanı olduğunu, yıllarca büyük emek harcadığını, başarılı bulunduğu için il başkanlığından istifa edip milletvekili olmasının istendiğini belirtti.

Partisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Şanlıurfa'dan milletvekili aday listesine konulduğunu ifade eden Çakmaklı, şunları kaydetti:

"Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var."

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