İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Şanlıurfa'da protesto edildi

ŞANLIURFA (AA) - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Şanlıurfa'da protesto edildi.

Yeniden Refah Partisi öncülüğünde Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı İsmail Dülger, Mescid-i Aksa'ya yapılan menfur saldırıyı şiddetle lanetlediklerini söyledi.

İsrail hükümetini kınayan Dülger, "Ramazan ayında böyle bir alçaklığa kalkışacak kadar gözü dönmüş olan işgalci İsrail, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize zulmetmektedir. Ümmetin ortak davası olan her mübarek ramazan ayında kan ve gözyaşı ile gördüğümüz bu zulmü kınıyoruz. Tüm İslam devletlerini tek şiar tek vücut olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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