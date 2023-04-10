Şanlıurfa Valisi Ayhan, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumsal düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet teşkilatının büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Polislerin kutsal görevi gece gündüz demeden başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Ayhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatı, çağın teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak ülkemizde ve dünyada dosta güven, düşmana korku veren bir kalkan ve caydırıcı bir güç haline gelmiştir. Suç ve suçlularla mücadele ederken bilim ve teknolojiyi yakından takip edip uygulamalarında kullanan polisimiz, geçmişte de günümüzde de milletimizin gurur kaynağı olmuştur. İnsan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere bağlı olarak görev yapan polislerimiz; görevlerini yerine getirirken hiçbir zaman geri adım atmamış, her zaman vatandaşlarımızın yanında yer almışlardır. Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümü vesilesiyle; tüm polislerimize fedakâr aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum."

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