Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, Şanlıurfa'nın 103 yıldır gururla kutladığı 11 Nisan Kurtuluş Günü'nün Şanlıurfa halkının azmi ve cesareti sayesinde gerçekleşen bir zafer olarak tarihte yerini aldığını belirtti.

Düşmanların geri püskürtülmesi için gösterilen çabanın bu şanlı günün yalnızca askeri bir zafer değil, milli iradenin ve bağımsızlık mücadelesinin meyvesi olduğunu herkese gösterdiğini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan kurtuluş savaşında, halkımızın düşmana karşı verdiği mücadele dünya tarihinde asla unutulmayacaktır. Bu büyük mücadelede gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneğidir. Bugün durup o zorlu günlere baktığımızda, ecdadımızın kurtuluş savaşında gösterdiği büyük mücadelenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde sergilediği kahramanlıkla, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biri olarak akıllarda yer edindi. 11 Nisan, Şanlıurfa'nın vatan aşkı uğruna sergilediği kararlılığın ve azmin tarihidir. Şanlıurfa halkı olarak, bugün de aynı kararlılık ve vatanseverlik ruhuyla hareket ediyoruz. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için, tarihten aldığımız güçle, hep birlikte yorulmadan çalışacağız. Bugün büyük bir gururla Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlarken, 103 yıldır kalbimizde taşıdığımız bu destansı mücadeleyi hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, büyük mücadelede topraklarımıza düşman eli değdirmemek için canını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyor; gazilerimize minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Vatanımız ilelebet var olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.