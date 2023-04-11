ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Serkan Topçu, çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak bilinen parkinson alzheimer’dan sonra yaşlılarda en sık görülen ikinci hastalık olarak gösterildiğini söyledi.

Dr. Topçu, Dünya Parkinson Günü dolaysıyla yaptığı açıklamada parkinsonda en önemli bulgu hareket yavaşlığı olduğunu belirtti.

Hastalıkta erken teşhis ve doğru tedavinin önemine değinen Topçu, parkinson hastalığı beyinde dopamin maddesinin eksilmesine bağlı hareket bozukluğu olarak ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu ifade etti.

Parkinson hastalarına düzenli egzersiz önerisinde bulunan Dr. Topçu, şunları kaydetti:

"Parkinson hastalığı beyinde dopamin maddesinin eksilmesine bağlı hareket bozukluğu olarak karşımıza çıkan kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkta özellikle vücudun tek tarafında daha baskın olmak üzere hareketlerde yavaşlama, para sayma tarzında ellerde daha baskın olan ama yüzde gövdenin diğer bölgelerinde de olabilecek istirahat titremesi ve rijidite dediğimiz eklem ve kaslardaki katılığa bağlı hareketlerde katılık olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunun dışında hastalarda özellikle dış fiziksel muayenede hemen göze çarpabilecek yüzde donuk yüz ifadesi mimiklerde azalmaya bağlı, özellikle kaygılı bir bakış vücut öne doğru hafif eğik bir şekilde fleksör postürde dediğimiz küçük adımlarla yürüme tarzında karşımıza çıkabilmekte. Bu hastalarda tanı konulduktan sonra özellikle tedavide verdiğimiz medikal tedavide çeşitli ilaçlarımız var. Bunların başında eldopa dediğimiz ve tedavide yanıt aldığımız hatta tanı koymada kullandığımız ilaçlarda oluyor. Bunların ay kullanımı ve düzenli belli periyod hasta yakınları tarafından takip edilerek kullanımı önemli ve uzun vadeli tedavi planı yapılıp hastada cevaba bakılabilmektedir. Bu hastalık ileri yaşlarda görülmesine rağmen özellikle 60 yaş ve üstü daha çok görüyoruz ama daha genç yaşlarda da olabilmekte. Bunlarda da genetik tarama yapılması önemli olduğu için nöroloji poliklinik kontrolüne muhakkak gelmesi gerekiyor."

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