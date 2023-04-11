Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Urfa Kurtuluş Günleri" kapsamında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Urfa Kalesi'ne ışıklarla Türk bayrağı yansıtıldı.

Etkinlik kapsamında sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, çeşitli marşların yanı sıra Urfa türkülerini seslendirdi.

Daha sonra jandarma komando birlikleri teçhizatları ile yerleşkede akrobatik hareketler yaptı. Gösteriler katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Erinç Demir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Şeyhanlıoğlu ile vatandaşlar katıldı.



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