Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında gerçekleşen turnuvaya 72 sporcu katılım sağladı.

Sporcuların kıyasıya rekabet ettiği turnuvada erkekler kategorisinden Mehmet Aslan birinci, Muhammet Çelik ikinci, Harun Bostancı üçüncü Ahmet Baybostancı dördüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Gülnaz Eken birinci, Süveyda Kara ikinci, Ayşegül Ergin üçüncü, Büşra Öztürk dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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