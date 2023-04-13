Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/KCK mensubu olduğu şüphesiyle 1 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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