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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 9,00

14,00 Süt Kg 11,00

18,00 Buğday Kg 8,75

8,75 Mısır Kg 5,30

5,60 Kütlü pamuk Kg 14,00

14,00 Preseli pamuk Kg 33,50

38,10

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