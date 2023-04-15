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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyazgül, selden etkilenen mahallerde inceleme yaptı

AA

Başkan Beyazgül, selden etkilenen mahallerde inceleme yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Mart'ta selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Başkan Beyazgül, su taşkını nedeniyle Süleymaniye Mahallesi'nde evlerini su basan vatandaşları ziyaret ederek, onların talep ve sorunlarını dinledi.

Bölgedeki vatandaşlarla yakından ilgilenen Beyazgül, taleplerin giderilmesi için talimat verdi.


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