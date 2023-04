Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa'da konuştu:

On binlerce İsrailli yine sokaklarda!

ŞANLIURFA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden sadece 15 gün sonra yeni sözleşmeleri imzaladıklarını, 46'ncı günde temelleri attıklarını belirterek, "Bugün Şanlıurfa'mızda 100 bininci konutun sözleşmesizini yapıyoruz, temellerini atıyoruz. İnşallah bir yılda 319 bin konutu teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen, "897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"nde, deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şanlıurfa'nın güzel günlerini inşa etmek için bir arada olduklarını ifade eden Kurum, "Bizler bu toprakları cennete benzetiriz ve vatanımıza, 'cennet vatanımız' deriz. Ülkesini her şeyin üstünde tutan başka bir millet yoktur. İşte bin yıldır otağı kurduğumuz bu kadim coğrafyada çok cefalar, acılar çektik. Son birkaç yıldır çektiğimiz acılar arttı." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'de depremler, seller ve yangınlar yaşandığına işaret ederek, vatandaşların birbirine destek vererek zorlukla mücadele ettiğini, pes etmediğini dile getirdi.

Depremlerin getirdiği zorlukları da aşacaklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta seçimimiz var. Bir tarafta ne var biliyor musunuz? Bir tarafta, Türkiye Yüzyılı diyenler var. Diğer tarafta ne var biliyor musunuz? Türkiye'mizi yüzyıl geri götürmek isteyenler var. Depremden sadece 15 gün sonra yeni sözleşmelerimizi imzaladık, 46'ncı günde temellerimizi attık. Bugün Şanlıurfa'mızda 100 bininci konutun sözleşmesizini yapıyoruz, temellerini atıyoruz. İnşallah bir yılda 319 bin konutu teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konutun yapımını yaparak afet bölgesi, Şanlıurfa'mızı, ilçelerimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? Bu söz, güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü."

- "Asrın felaketini, asrın lideriyle aşacağız"

Kurum, her yatırımı cennet vatan Türkiye ve milletin duasını almak için yaptıklarını vurguladı.

Eser yarışı ve siyaseti yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bizim gayemiz hep tertemiz oldu çünkü bizim gayemiz ve sevdamız sizsiniz. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Her zaman tembellerin yanında değil, çalışkanların yanında oldunuz. Toplanıp toplanıp dağılanların değil, söz verip yapanlarla beraber oldunuz. Kutsalımıza saygı duyanlarla beraber oldunuz, liderimizle, Cumhurbaşkanı'mızla beraber oldunuz ve bu yüzden, 'Her şey Türkiye için' diyoruz. Asrın felaketini, asrın lideriyle aşacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta yine Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Anadolu'muzu, Şanlıurfa'mızı yükseltmeye devam edeceğiz. 'Yükselen Anadolu' demeye, Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, Türkiye için gece gündüz çalışacaklarını da sözlerine ekledi.​

