BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da konuştu:

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ŞANLIURFA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm zorlukları birlikte yendiğimiz gibi, depremin zorluklarını da birlikte yenecek ve yaralarımızı devlet, millet el ele birlikte saracağız." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen, "897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"nde, vatandaşların ramazan ayını, Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Destici, "Tüm zorlukları birlikte yendiğimiz gibi, depremin zorluklarını da birlikte yenecek ve yaralarımızı devlet, millet el ele birlikte saracağız. 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız ve bu seçimin iki ayağı var. Birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi, birisi milletvekili seçimi." diye konuştu.

Destici, vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayımız kim?" sorusunu yönelterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta birinci turda Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Yine 14 Mayıs'ta ikinci sandıkta da Cumhur İttifakı'mızın partilerini zafere ulaştıracak mıyız? Allah sizleri var etsin, Allah sizlerden razı olsun. Şimdiden, 'Gazanız, zaferiniz mübarek olsun' diyorum."

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