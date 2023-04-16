MHP Genel Başkanı Bahçeli, Şanlıurfa'da konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geçmişi hatırlatacak tarzda parlamenter sisteme dönüşü bir çıkış yolu olarak ortaya koyan zavallılar, şimdiden 7 parçaya bölünmüş, ne yapacağını şaşırmış, birbirleriyle örtüşen kavgalar içerisine girmişken yalan ve iftirayla geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen, "897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen felaketten 11 ilin etkilendiğini, 50 bini aşkın vatan evladının hayatını kaybettiğini, 100 bini aşkın vatan evladının da yaralandığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma işleminin sürdüğünü, yıkılan yuvalar için hayırlı adımlar atılmaya devam edildiğini belirten Bahçeli, felaketin getirmiş olduğu büyük sıkıntıları aşmak için milletin 11 ile akın ettiğini, beslenmeden barınmaya kadar her türlü fedakarlık ve dayanışma örneğinin ortaya konduğunu vurguladı.

Bahçeli, depremden 68 gün sonra illeri dolaşırken, acılar devam etse de hayatın normalleştiğine şahit olduklarını dile getirerek, "Üzüntümüz devam etse de geleceğe umutla bakar hale geliyoruz. Bu, sevindirici bir durumdur. Bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve onun lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kadro arkadaşlarının inanmışlıkla, meselenin üzerine kararlılıkla gitme ve yürüme olayıdır. O sebepten dolayı bugün geleceğe umutla bakar bir hale gelmişiz. Yarın daha güzel olacak, ertesi gün daha güzel olacak ve netice itibarıyla Allah'ın izniyle atılan temellerle, açılan dükkanlarımızla, kavuşulan yuvalarımızla Türkiye hep beraber ayağa kalkacaktır." diye konuştu.

Böyle bir dönem içerisinde fitne ve fesat yaymaya kalkanlara karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Depremin ne olduğunu anlamakta acze düşenler, siyasi istismarla yalan üstüne yalanlar katmak suretiyle, yapılacak olan hizmeti örtmeye çalışıyorlar, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir siyaset anlayışı değildir. Bu, birlik ve beraberliği tahrip eden bir fesat olayıdır. Buna dikkat etmek lazım, önce 'kardeşlik' demeliyiz, sonra hep beraber yürümeliyiz. Onun için geçmişi hatırlatacak tarzda parlamenter sisteme dönüşü bir çıkış yolu olarak ortaya koyan zavallılar, şimdiden 7 parçaya bölünmüş, ne yapacağını şaşırmış, birbirleriyle örtüşen kavgalar içerisine girmişken, yalan ve iftirayla geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar."

- "Şimdi istikrar var, gelecek var"

Bahçeli, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir sisteme kavuştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sistemin adı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistem, Cumhuriyetimizin kurulduğu günden sonra önemli bir reform hareketi olarak dikkat çekmektedir. Bu sistemin hizmetleri, 4 yıl 10 ay süren bir dönem içerisinde herkesin inkar edemeyeceği bir gerçek olarak barajlardan tutun yollara, yollardan tutun havaalanlarına, oradan tutun bütün Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizi kuvvetlendiren yeni savunma sanayisine ve her şeyden evvel yeni bir Togg arabasıyla milleti kardeşçe, şehir şehir dolaşmasına fırsat veren bir zaferi ama bunların çok daha ötesinde geçen gün İstanbul'dan denize kavuşturulmuş olan TCG Anadolu Gemisi yeni bir yüzyılın hayırlı bir işareti, geleceğin ay yıldızlı siyasi yönden de hizmetin yıldızı olacaktır."

Böyle bir dönem içerisinde parlamenter sistemi hatırlamaya gerek olmadığını vurgulayan Bahçeli, 76 yılda 51 koalisyon kurulduğunu, her birinin ayrı bir bunalımın sebebi olduğunu aktardı.

Bahçeli, "Şimdi istikrar var, gelecek var, şimdi Cumhur İttifakı var ve bu ittifakın liderinin 14 Mayıs'ta seçimi var." ifadelerini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Öyleyse 14 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz, bu hizmeti durdurmak isteyenlere cevaben, 'Yürüyoruz biz, devam ediyoruz biz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır.' demeliyiz. Öbür yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlü bir hale getirmeliyiz. Urfa'dan isteğim, bugüne kadar hangi partiden olursanız olunuz, hangi partiye oy verirseniz veriniz ama 6 Şubat'tan sonra, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin kavuşmuş olduğu huzuru, istikbali karartmaya yeltenenlere fırsat verdirmemek için mutlaka sandığa gitmeliyiz ve Cumhurbaşkanlığında kararımız net olan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmeliyiz. Öyle bir sonuç almalıyız ki fitnenin de fesadın da dış güçlerin de küresel oyunların da hepsinin oyunu bozulsun ve Türkiye kendi iradesiyle, kendi kardeşleriyle, milli ve yerli bir liderin etrafında kenetlenmeli ve Türkiye ikinci Cumhurbaşkanlığı döneminde yeni bir yüzyılın temelini atarak, yoluna devam etmelidir."

Bahçeli, vatandaşlardan milletvekili seçimlerinde de destek isteyerek, alanı dolduranların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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