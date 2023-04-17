8 yaşındaki Hacer, yetim ve öksüz çocuklar yararına hediyelik kaplumbağa figürleri yapıyor

ŞANLIURA (AA) - Şanlıurfa'da 8 yaşındaki Hacer Aksa Atila'nın ceviz ve fıstık kabuklarından ürettiği hediyelik kaplumbağa figürlerinin geliri, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yetim ve öksüz çocuklara ulaştırılıyor.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hacer Aksa, yapımını ablası Reyyan Gazze'den (12) öğrendiği hediyelik kaplumbağa figürlerinden üreterek İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi olan babası Behçet Atila aracılığıyla tanesini 10 liradan sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Ceviz ve fıstık kabuklarından yapılan hediyeliklerden elde edilen yaklaşık 10 bin lira, yetim ve öksüz çocuklar için İHH İnsani Yardım Vakfına bağışlandı.

8 yaşındaki Hacer Aksa Atila, AA muhabirine, kaplumbağa figürü üretimini ablası Reyyan'dan öğrendiğini söyledi.

Yetim ve öksüz çocuklara yardım edebilmek için kaplumbağa figürlerini şimdi de kendisinin ürettiğini belirten Atila, şöyle konuştu:

"Babam ceviz ve fıstık kabuklarını bize getiriyor, biz de evde silikonla hepsini birleştiriyoruz, kalemle yüzünü çiziyoruz, benek çiziyoruz. Sonra da kargo şirketi dağıtıyor. İnsanlar alınca, para verince de yetimlere veriyoruz. Onlar sevinince biz de seviniyoruz. Onlar için bu projeyi ablam başlatmıştı küçükken, artık ben yapıyorum. Çok mutlu oluyorum çünkü parası yetimlere ve öksüzlere gidecek."

Atila, akşamları ağabeyi ve ablalarının, işlerini bitirince de annesinin kendisine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bunlar geri dönüşüm malzemeleri, hem yetimlere destek oluyoruz hem de geri dönüşüme yardımcı oluyoruz." dedi.

Atila, talep olursa günde 300 kaplumbağa yapabildiğini, 10 bin lira gelir elde edilen 10 bin kaplumbağayı ise yaklaşık 6-7 ayda tamamladığını söyledi.

- "Hem yetimler seviniyor hem de bunu yapanlar"

Baba Behçet Atila ise sürekli yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi insanlarla ilgili çalışmalar yaptıkları için evde de bunların konuşulduğunu, çocuklarının da bunları dinlediğini söyledi.

Kızının yaptığı hediyelik kaplumbağa figürlerini satışından yetim ve öksüzler için bir şeyler elde edip edemeyeceğini sorduğunu anlatan Atila, "Ben de birkaç tanesini vakfa getirdim, arkadaşlar görünce herkes birer tane aldı. O da çocuğun motivasyonunu yükseltti. Çocuk iştahlı bir şekilde bunları her gün daha fazla yapmaya başladı. Sosyal medya platformlarında da paylaşınca dışarıdan siparişler almaya başladık. '30 ve üzerinde sipariş veren olursa kargo bedelini de biz İHH olarak karşılayalım.' dedik." diye konuştu.

Behçet Atila, hediyelik kaplumbağalardan şu ana kadar 10 bin liraya yakın gelir elde edildiğini belirterek, "Bunun tamamı Şanlıurfa İHH'ya bağışlandı. İHH olarak bizler de bunları yetimlere ulaştırıyoruz. Bu vesileyle doğanın korunmasına azıcık da olsa katkı sunmuş oluyor. Hem yetimler seviniyor hem de bunu yapanlar. Hangi yönden bakarsanız olumlu ve faydalı mini bir proje." ifadelerini kullandı.





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