Şanlıurfa'da evden kablo çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evden kablo çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 20 metre elektrik kablosu çaldığı belirlenen S.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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