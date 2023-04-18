Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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