Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 8,0 8,80 Yağlık çiğit Kg 5,10 5,60 Kütlü pamuk Kg 13,00 13,50 Mısır Kg 3,63 5,77

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