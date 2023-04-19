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Şanlıurfa'da oynadıkları tüfek 4 kişiyi yaraladı

AA

Şanlıurfa'da oynadıkları tüfek 4 kişiyi yaraladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 4 arkadaşını yaraladı.

Süleymanşah Mahallesi Komiser Şakir Caddesi'nde pompalı tüfekle oynayan Ö.K, (21) kazaen çevresindeki arkadaşları S.G (20) A.Ç. (20), E.Y. (20) ve A.K'yi (20) yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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