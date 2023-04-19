AK Parti'li Çiğdem Karaaslan, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da afetzedeleri ziyaret etti.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine gelen Karaaslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Merkez Başkanı Faruk Badıllı ile görüştü.

Emniyet Caddesi'ndeki esnafın sorun ve önerilerini de dinleyen Karaaslan, partisine seçimlerde destek istedi.

Karaaslan, daha sonra Göbeklitepe Öğrenci Yurdunda konaklayan depremzedeleri ziyaret edip, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Afetzedelerle bir süre görüşerek taleplerini öğrenen Karaaslan'a, temasları sırasında AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti İl Başkan yardımcıları Mustafa Tepe ve İbrahim Halil Çiftçi eşlik etti.

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