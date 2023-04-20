Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı hazırlıkları

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bayramda mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı bir şekilde yapması için temizlik çalışması başlattı.

Bu kapsamda kentte bulunan mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve düzenleme çalışması yapan ekipler, çöp ve yabani otları temizledi.

Bediüzzaman Aile Mezarlığı ile 11 Nisan Fuar Caddesi'nde bulunan Şehitlik Anıtında da temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi.

Mezarlık duvarlarına yazılan yazıları silen ekipler, mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

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