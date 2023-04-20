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"İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" Şanlıurfa, deprem ve sele rağmen turizmden umutlu

AA

"İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" Şanlıurfa, deprem ve sele rağmen turizmden umutlu

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından geçen yıl "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa, deprem ve sel felaketine rağmen bu yıl yeni unvanın da etkisiyle daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da en yoğun döneme, deprem ve sel felaketinin izleri silinerek giriliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, depremleri hasarsız atlattı.

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve sel felaketinden etkilenen tarihi Balıklıgöl eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Kadim geçmişi ve inanç merkezi olması dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından geçen yıl "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa'da arka arkaya yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle bu kapsamda yapılacak bazı etkinlikler iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

Şanlıurfa'da 2022'nin ilk 3 ayında 187 bin 413 kişi konaklarken, bu yılın aynı döneminde deprem ve sele rağmen kente 110 bin 312 kişi geldi.

Ramazan Bayramı ile turizmin hareketlenmesinin beklendiği Şanlıurfa, yeni unvanının da etkisiyle daha fazla yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

- Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, kentin tarihinde ilk kez gördüğü iki büyük felaketi ardı ardına yaşadığını söyledi.

Ayhan, afetler nedeniyle bazı etkinlikleri yapamadıklarını vurgulayarak, kentin mayıstan itibaren ulusal ve uluslararası medyanın yanı sıra sosyal medyada da tanıtımlarının artırılacağını dile getirdi.

Turizme hizmet veren sektörün iyileştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Ayhan, "57 İslam ülkesinin buraya ilgisini artıracak etkinlikler ve programlar yapacağız. Uluslararası arkeolojiye yönelik çalışmalar yapacağız. Kazılara yönelik algının daha fazla güçlendirilmesini sağlayacak işler yapacağız. Kazılar için daha fazla kaynak bularak bu çalışmaların hızlandırılmasını sağlayacağız." dedi.

Ayhan, Şanlıurfa'yı var eden değerlere yönelik tanıtımları, etkinlikleri artırmayı amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu seneki çalışmalarımız bunlardı sadece 3 aylık sekteye uğradı. Yakın zamanda bunlarla ilgili tabiri caizse gaza basacağız, çalışmalar yürüteceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum, 2023'teki beklentimiz ve ziyaretçi sayımız, 2022'den geri olmaz, o kadar badireye rağmen daha da artacağını öngörebilmekteyiz. Tabii ülke genelindeki deprem, sel ve seçimler bizi ister istemez etkiledi ama inşallah bunu da telafi edeceğiz."

- "Bayramdan sonra yoğunlaşacak "

Şanlıurfa'da özellikle bayram sonrası turizmde hareketlenme beklediklerini vurgulayan Ayhan, "Turizm sezonu başlayacak hatta başladı da diyebiliriz. Bayramdan sonra çok yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Deprem ve selin turizmin ivme kazanmasını engellenecek bir tarafı yoktur. Bunu özellikle söylemek istiyorum, bu felaketler Şanlıurfa'mızın gündeminin çok küçük bir parçası ama önemli bir parçası." diye konuştu.

Ayhan, kentte hayatın olağan şekilde sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Organize sanayi bölgelerimiz ve fabrikalarımız çalışıyor, hayat normal, eğitim kurumları işliyor. Turizm sektörü hareketleniyor. Dolayısıyla buna göre hazırlıklarımızı yapmış olduk. Gerek deprem olsun, gerekse de sel olsun bizim turizm sektöründeki beklentimizi azaltacak bir tarafı yoktur, bunu özellikle söyleyeyim, turizm sektörü ayrıdır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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