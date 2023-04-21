Şanlıurfa'da bayram denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bayram denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubelerinden ekiplerin katılımıyla kent genelinde belirlenen noktalardaki kafe ve parklarda denetim yapıldı.

Denetimde, 1454 kişinin kimlikleri, 28 iş yerinin de ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 21 mermi ele geçirildi.

Ekiplerin, 5 şüpheyi gözaltına aldığı denetimler sırasında 13 iş yerine de çeşitli nedenlerle işlem yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.