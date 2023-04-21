Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Göleti'ne giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Çatak Mahallesi'nden gölete giren Suriye uyruklu Abdurrazzak El Ali, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından El Ali'nin cesedine ulaştı.

Cenaze, Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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