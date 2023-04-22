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Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da partililerle bayramlaşma programında konuştu:

AA

Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da partililerle bayramlaşma programında konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tabi esas ikinci bir bayramımız daha var o da 14 Mayıs 2023'te yaşayacağımız demokrasi bayramıdır. Türkiye'nin seçimleri, bütün vatandaşlarının karar vereceği bir seçim, Türkiye'nin başkanını, ABD'si, AB'si, terör örgütleri değil aziz Türk milleti sandıkta belirler. Yine hep beraber tüm dünyaya rağmen yine ve yeniden başkan Erdoğan diyeceğiz." dedi.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada konuşan Bozdağ, Türkiye'nin yürüyüşünü kimsenin durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, AK Parti iktidarı sayesinde Türkiye'nin birbirinden güzel hastanelere, yollara ve köprülere kavuştuğunu dile getirdi.

Bozdağ, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece son günlerde yerli ve milli aracı TOGG'u ürettiğini, Karadeniz gazını çıkararak vatandaşın hizmetine sunduğunu ifade etti.

Partisinin vaatlerini tek tek yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi diyorlar ya AK Parti nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? Cumhur İttifakı nerede? İşte tam da burada bu sevinçte bu sayımız da var. Şanlıurfalıların muhabbetinde coşkusunda var. Onun için de Şanlıurfalı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi esas ikinci bir bayramımız daha var o da 14 Mayıs 2023'te yaşayacağımız demokrasi bayramıdır. Türkiye'nin seçimleri büyük vatandaşlarının karar vereceği bir seçim, Türkiye'nin başkanını, ABD'si, AB'si, terör örgütleri değil aziz Türk milleti sandıkta belirler. Yine hep beraber tüm dünyaya rağmen yine ve yeniden başkan Erdoğan diyeceğiz. 14 Mayıs inşallah hem Şanlıurfa'mızdan hem de Türkiye'mizin 81 ilinden yükselen seslerle bütün dünyaya haykıracağız. Şanlıurfalı kardeşlerime sesleniyorum. Şanlıurfa'dan dünyanın dört bir yanına bizim başkanımız Erdoğan'dır, değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ama biz onları sandığa gömerek siyasette büyük değişimin önünü açacağız."

- "Türkiye Yüzyılı'nın ilk Cumhurbaşkanını seçeceğiz"

Yaklaşan seçimlerin hayati önem taşladığını anlatan Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra göreceksiniz yaprak dökümü gibi pek çok siyasi partinin tabelalarını indirdiğine ya da genel başkanlarını değiştirdiğine hep beraber şahit olacağız. Hani diyorlar ya 'Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız' Allah'ın izniyle tarihi Şanlıurfalılar yazacak, onların yazdığı tarihte de onlar tarih olacaktır. Değiştiremediler genel başkanlarını ama milletin iradesi 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğini iddia eden siyasilerin ve buna karşı sessiz kalan siyasilerin de değiştiği günün akşamı olacaktır. Onun için çok net 14 Mayıs, demokrasi tarihimizde büyük bir tasfiye ve yenileşme tarihidir. Bir yandan Cumhuriyetin 100 yılının ilk Cumhurbaşkanı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk cumhurbaşkanını seçeceğiz. Öbür taraftan da 'bu yüzyılda milletin yanında, arkasında yürünmez, yürüyemeyiz' dediği genel başkanları da sandıkta değiştirme iradesini ortaya koyacağız. 'Erdoğan'ı değiştirelim' diye bir araya gelenler Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar. Bunların çok net Türkiye diye bir derdi yok değerli kardeşlerim."

Aldatan bir siyaseti tercih etmediklerini anlatan Bozdağ, muhalefetin milletin gözünün içine baka baka yalan söylediğini ifade etti.

Bozdağ, "Bunların hayatı tiyatro, milleti aldatma üzerine hayatları var. Sayın Akşener, 'Masadan bile isteye kalktı, kalkmasından genel başkanlarının hepsinin haberi vardı, Kılıçdaroğlu'nu güçlendirmek için biz bunu yaptık' diyor. Yani çok büyük bir partinin grup başkan vekili çıkmış diyor ki, 'biz milleti aldatmak için tiyatro oynadık' diyor, yalan söylediklerini söylüyor. Her işleri böyle milleti aldatmak üzerine, tiyatro oynuyorlar. Onlara tiyatronun millet ile oynanmayacağını sandıkta o tiyatro gösterilerinin hepsini sandığa gömerek en güzel cevabı Allah’ın izniyle vereceğiz." diye konuştu.

Yalancı ve palavracılara memleketin emanet edilemeyeceğini dile getiren Bozdağ, yalancılara milletin geçit vermeyeceğini sözlerine ekledi.

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