Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, bugün, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan milli iradenin zaferinin 103'üncü yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Vali Ayhan, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Türk milletinin azim ve kararının vücut bulmuş hali olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesinin dünya çapında ilan edildiği yegane bayramdır. Atatürk, çocukların Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve istikbali için önemli bir rol oynadığını her zaman vurgulamıştır. Bu yüzden, bu önemli günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir."

"Bizim en büyük arzumuz da çocuklarımızın bu sorumluluğun farkında olmaları, ülkemizin refahı ve huzuru için çalışmalarıdır." ifadelerini kullanan Ayhan, şöyle devam etti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini sürekli geliştirmeleri, dünyaya ayak uydurmaları, bilim ve teknolojik gelişmelere açık olmaları ve milli, manevi değerlerimizi özümseyerek geleceğe ışık olmaları gerekiyor. Bu yüzden, Şanlıurfalı çocuklarımızın bu bilinçle hareket ederek ilim sahibi, bilgi ve teknolojide sınır tanımayan, kendine güvenen ve eğitimin gücüne inanan bireyler olacağına inanıyorum. Bu vesileyle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle kalpten sevgilerimi sunuyorum."

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