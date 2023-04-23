Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan İ.D. ve M.D, sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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