Şanlıurfa'da kurusıkıdan bozma tabanca üreten 2 kişi yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak silah imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki torna atölyesinde kurusıkı tabancaların namlularının açılarak dönüştürüldüğünü belirledi.
Atölyeye düzenlenen operasyonda, kurusıkıdan bozma tabanca, 14 mermi, tabanca gövdesi, şarjör ile silah kabzası ve namlu ağzını açmakta kullanıldığı değerlendirilen torna malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.