Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Şehit Mehmet Uyar İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiirler okuyup, gösteri yaptıkları törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve diğer ilgililer de katıldı.