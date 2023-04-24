Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Akçakale karayolunun 12. kilometresinde, Mustafa Çam idaresindeki 34 PT 9231 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden İsmail Kalemli'nin kullandığı 42 AYM 28 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.