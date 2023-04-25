Şanlıurfa'da kavgaya karıştıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Bulvarı'nda iki gün önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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